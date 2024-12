Singapur 27. decembra (TASR) - Ceny ropy sa v piatok ráno výraznejšie nezmenili. Za celý týždeň smerujú k zisku vďaka očakávaniam, že nové stimuly podporia oživenie čínskej ekonomiky, ktorá je najväčším dovozcom komodity na svete. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.22 h SEČ 73,16 USD (70,39 eura) za barel (1 barel = 159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 10 centov (0,14 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 69,54 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 8 centov (0,11 %).



Svetová banka (SB) vo štvrtok (26. 12.) zlepšila odhad vývoja čínskej ekonomiky v tomto aj budúcom roku. Za tento rok očakáva hospodársky rast na úrovni 4,9 %, zatiaľ čo v júni predpovedala, že druhá najväčšia svetová ekonomika vzrastie o 4,8 %. SB poukázala najmä na nedávnu sériu krokov čínskej vlády na podporu hospodárstva.



Výraznejší rast SB očakáva aj v budúcom roku. V júni počítala SB s rastom ekonomiky v roku 2025 o 4,1 %, teraz odhaduje, že rast dosiahne 4,5 %. S cieľom podporiť ekonomiku v budúcom roku vláda v Pekingu oznámila, že v roku 2025 plánuje vydať špeciálne dlhopisy v hodnote 3 bilióny jüanov (395,46 miliardy eur).



(1 EUR = 1,0393 USD)



(1 EUR = 7,5861 CNY)