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Ceny ropy sa v piatok ráno výraznejšie nezmenili
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.26 h SELČ 95,49 USD (82,21 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 4. septembra (TASR) - Ceny ropy sa v piatok ráno výraznejšie nezmenili. Trh ovplyvnilo rastúce napätie a obnovené útoky medzi USA a Iránom, čo zvýšilo obavy o dodávky z oblasti Blízkeho východu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.26 h SELČ 95,49 USD (82,21 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o tri centy (0,03 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 91,47 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to bolo posilnenie 17 centov, čiže o 0,198 %.
Americké ozbrojené sily tento týždeň potvrdili údery na vojenské objekty v Iráne. Irán zase útočil na americké základne v Spojených arabských emirátoch (SAE), Jordánsku, Bahrajne a Kuvajte. Americký viceprezident vo štvrtok (3. 9.) vyhlásil, že Washington neplánuje viesť rokovania s Iránom, pokiaľ Teherán neprestane útočiť na obchodnú lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Irán medzitým rozšíril svoj zoznam plavidiel, ktorým pre údajne nedodržiavanie pravidiel hrozia pokuty, konfiškácia alebo zadržanie, ak sa pokúsia prejsť cez prieliv.
(1 EUR = 1,1615 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.26 h SELČ 95,49 USD (82,21 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o tri centy (0,03 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 91,47 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to bolo posilnenie 17 centov, čiže o 0,198 %.
Americké ozbrojené sily tento týždeň potvrdili údery na vojenské objekty v Iráne. Irán zase útočil na americké základne v Spojených arabských emirátoch (SAE), Jordánsku, Bahrajne a Kuvajte. Americký viceprezident vo štvrtok (3. 9.) vyhlásil, že Washington neplánuje viesť rokovania s Iránom, pokiaľ Teherán neprestane útočiť na obchodnú lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Irán medzitým rozšíril svoj zoznam plavidiel, ktorým pre údajne nedodržiavanie pravidiel hrozia pokuty, konfiškácia alebo zadržanie, ak sa pokúsia prejsť cez prieliv.
(1 EUR = 1,1615 USD)