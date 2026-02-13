Ceny ropy sa v piatok ráno znížili

Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na snímke prečerpávacia stanica na ropu v ropnom termináli. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Singapur 13. februára (TASR) - Ceny ropy v piatok klesli. Zmenšili sa totiž obavy z konfliktu medzi USA a Iránom, ktorý by mohol ovplyvniť ponuku. Americký prezident Donald Trump sa vyjadril, že USA by mohli s Iránom uzavrieť dohodu v priebehu budúceho mesiaca. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.17 h SEČ 67,50 USD (56,85 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2 centy (0,03 %).

Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 62,73 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zlacnenie o 11 centov (0,13 %).

K poklesu cien ropy prispelo aj to, že podľa prognózy Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) rast globálneho dopytu po rope bude v tomto roku slabší, ako sa pôvodne očakávalo, pričom celková ponuka prevýši dopyt. Okrem toho sa zvýšili zásoby ropy v USA a očakáva sa skoré zväčšenie ponuky z Venezuely.

(1 EUR = 1,1874 USD)
