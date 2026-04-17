Ceny ropy sa v piatok ráno znížili
Autor TASR
Singapur 17. apríla (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno klesli. Pomohla tomu nádej, že blízkovýchodný konflikt by sa mohol blížiť ku koncu po tom, ako nadobudlo platnosť desaťdňové prímerie medzi Libanonom a Izraelom, a americký prezident Donald Trump povedal, že USA a Irán by sa mohli cez víkend stretnúť na rokovaniach. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.17 h SELČ 98,16 USD (83,31 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol pokles o 1,23 USD (1,24 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 93,38 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zlacnenie o 1,31 USD (1,38 %).
V otázke kľúčového sporného bodu v rokovaniach o ukončení vojny na Blízkom východe, ktorá už na sedem týždňov uzavrela Hormuzský prieliv a zastavila približne pätinu svetových dodávok ropy, šéf Bieleho domu uviedol, že Teherán ponúkol, že nebude vlastniť jadrové zbrane viac ako 20 rokov. „Uvidíme, čo sa stane. Ale myslím si, že sme veľmi blízko k uzavretiu dohody,“ povedal Trump vo štvrtok (16. 4.) novinárom.
(1 EUR = 1,1782 USD)
