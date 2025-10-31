< sekcia Ekonomika
Ceny ropy sa v piatok ráno zvýšili
Autor TASR
Singapur 31. októbra (TASR) - Ceny ropy sa v piatok ráno zvýšili. Situáciu na trhu ovplyvnilo obchodné prímerie medzi USA a Čínou, ktoré zmiernilo napätie medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta. K zlepšeniu ekonomického výhľadu prispelo aj zníženie úrokových sadzieb americkej aj európskej centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.
Nižšie úrokové sadzby znižujú náklady na spotrebiteľské pôžičky a mohli by podporiť hospodársky rast a dopyt po rope.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v piatok o 6.32 h SEČ predával po 60,11 USD (52,04 eura). To bolo o 47 centov alebo 0,71 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.
Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 42 centov alebo 0,65 % na 64,58 USD za barel.
(1 EUR = 1,155 USD)
