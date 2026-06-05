Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. jún 2026Meniny má Laura
< sekcia Ekonomika

Ceny ropy sa v piatok ráno zvýšili

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.18 h SELČ 95,46 USD (82,01 eura) za barel (159 litrov).

Autor TASR
Singapur 5. júna (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno vzrástli po tom, ako Hizballáh odmietol nový návrh na prímerie v Libanone a ománsky terminál Mína al Fahál po výbuchu pozastavil nakládku ropy. Zmiernilo sa tak prudké zlacnenie ropy z predchádzajúceho obchodného dňa. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.18 h SELČ 95,46 USD (82,01 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 0,43 USD (0,45 %).

Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 93,15 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 0,11 USD (0,12 %).

Americký prezident Donald Trump údajne neplánuje obnovenie rozsiahlych útokov na Irán napriek nedávnym konfrontáciám. Ukončenie súčasného prímeria by zvážil iba v prípade, ak by pri útoku zo strany Teheránu prišli o život americkí vojaci. Rokovania medzi Washingtonom a Teheránom však zatiaľ nepriniesli významný pokrok.

(1 EUR = 1,164 USD)
.

Neprehliadnite

Premiér: Nikoho sme neoklamali, vláda však nie je fackovací panák

Gubík: Stojíme na strane zmeny, stabilná vláda sa bez nás zložiť nedá

Prieskum: Voľby by v máji vyhralo PS, nasleduje Smer-SD a Republika

DRÁMA PRI ŽILINE: V obci Stráňavy napadol medveď človeka