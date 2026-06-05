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Ceny ropy sa v piatok ráno zvýšili
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.18 h SELČ 95,46 USD (82,01 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 5. júna (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno vzrástli po tom, ako Hizballáh odmietol nový návrh na prímerie v Libanone a ománsky terminál Mína al Fahál po výbuchu pozastavil nakládku ropy. Zmiernilo sa tak prudké zlacnenie ropy z predchádzajúceho obchodného dňa. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.18 h SELČ 95,46 USD (82,01 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 0,43 USD (0,45 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 93,15 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 0,11 USD (0,12 %).
Americký prezident Donald Trump údajne neplánuje obnovenie rozsiahlych útokov na Irán napriek nedávnym konfrontáciám. Ukončenie súčasného prímeria by zvážil iba v prípade, ak by pri útoku zo strany Teheránu prišli o život americkí vojaci. Rokovania medzi Washingtonom a Teheránom však zatiaľ nepriniesli významný pokrok.
(1 EUR = 1,164 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.18 h SELČ 95,46 USD (82,01 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 0,43 USD (0,45 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 93,15 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 0,11 USD (0,12 %).
Americký prezident Donald Trump údajne neplánuje obnovenie rozsiahlych útokov na Irán napriek nedávnym konfrontáciám. Ukončenie súčasného prímeria by zvážil iba v prípade, ak by pri útoku zo strany Teheránu prišli o život americkí vojaci. Rokovania medzi Washingtonom a Teheránom však zatiaľ nepriniesli významný pokrok.
(1 EUR = 1,164 USD)