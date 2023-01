Ceny ropy sa v piatok ustálili, za celý týždeň však strmo klesli

New York 8. januára (TASR) - Ceny ropy sa v piatok (6. 1.), posledný deň tohto obchodného týždňa, ustálili a vzrástli len veľmi mierne, keďže situáciu na trhu ovplyvnili slabší americký dolár a správy o pracovných miestach v USA. Ale za celý týždeň si komodita pripísala veľké straty pre obavy z globálnej recesie v roku 2023. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou vo februári uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 73,77 USD (70,26 eura). To bolo o 10 centov alebo 0,1 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena marcového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 12 centov alebo 0,2 % na 78,57 USD za barel.



Za sedem dní do 6. januára však ceny WTI aj Brentu klesli o viac ako 8 %, čo je ich najväčší týždenný pokles od roku 2016.



(1 EUR = 1,0500 USD)