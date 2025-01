Ceny ropy sa v piatok znížili a smerujú k poklesu aj za celý týždeň

New York 31. januára (TASR) - Ceny ropy sa v piatok večer mierne znížili a smerujú k poklesu aj za celý týždeň, keďže obchodníci čakajú, či prezident USA Donald Trump v sobotu (1. 2.) oznámil zavedenie ciel vo výške 25 % na dovoz z Kanady a Mexika. TASR o tom informuje na základe správy Reuters a Bloomberg.



Kanada a Mexiko sú dvaja najväčší vývozcovia ropy do USA, ale nie je jasné, či bude ropa zahrnutá medzi clá. Trump vo štvrtok (30. 1.) uviedol, že sa čoskoro rozhodne, či z ciel vylúči dovoz kanadskej a mexickej ropy.



Kanadskú ropu používajú mnohé rafinérie na Stredozápade USA. Obmedzenie jej dovozu pravdepodobne spôsobí zvýšenie cien palív, čo zasiahne dopyt.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa v piatok o 18.10 h SEČ predával po 72,14 USD (69,41 eura). To bolo o 59 centov alebo 0,81 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena marcového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent, s ktorým sa dnes končí obchodovanie, klesla o 11 centov alebo 0,14 % na 76,76 USD za barel.



Za tento týždeň smeruje WTI k poklesu o 2,5 % a Brent o 2 %.



(1 EUR = 1,0393 USD)