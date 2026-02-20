< sekcia Ekonomika
Ceny ropy sa v piatok zvýšili
Stúpli pre silnejúce obavy z vypuknutia konfliktu medzi USA a Iránom po tom, ako Washington vyhlásil, že Teherán bude trpieť, ak v priebehu niekoľkých dní nedosiahne dohodu o svojom jadrovom programe.
Autor TASR
Singapur 20. februára (TASR) - Ceny ropy v piatok stúpli pre silnejúce obavy z možného vypuknutia konfliktu medzi USA a Iránom po tom, ako Washington vyhlásil, že Teherán bude trpieť, ak v priebehu niekoľkých dní nedosiahne dohodu o svojom jadrovom programe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.02 h SEČ 72,17 USD (61,41 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 51 centov (0,71 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 66,83 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zdraženie o 40 centov (0,6 %).
Vo štvrtok (19. 2.) ceny ropy uzavreli na šesťmesačnom maxime. „Trhy sú v napätí pre obavy z potenciálneho ohrozenia dodávok cez Hormuzský prieliv,“ povedala analytička spoločnosti Phillip Nova Priyanka Sachdeva. Cez tento prieliv prechádza približne 20 % svetových dodávok ropy.
Ceny čierneho zlata podporila aj správa o tom, že podľa údajov amerického Úradu pre energetické informácie (EIA) zásoby ropy v USA klesli o 9 miliónov barelov.
(1 EUR = 1,1753 USD)
