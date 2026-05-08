Ceny ropy sa v piatok zvýšili
Autor TASR
Singapur 8. mája (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno vzrástli po tom, ako sa obnovili boje medzi USA a Iránom, ktoré ohrozujú krehké prímerie a maria nádeje na pokrok v otázke opätovného otvorenia Hormuzského prielivu, čiže kľúčovej tranzitnej trasy pre ropu a skvapalnený zemný plyn. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.12 h SELČ 101,41 USD (86,16 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 1,35 USD (1,35 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 95,86 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 1,05 USD (1,11 %).
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa čaká na odpoveď Iránu na návrh zameraný na znovuotvorenie Hormuzského prielivu a ukončenie takmer 10-týždňového konfliktu, pričom napätie pretrváva v Perzskom zálive aj v Libanone. Očakáva sa, že Teherán doručí svoju odpoveď prostredníctvom Pakistanu v priebehu nasledujúcich dvoch dní. Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) medzitým varovala, že vojna znižuje globálne dodávky ropy približne o 14 miliónov barelov denne. IEA poznamenala, že akákoľvek obnova produkcie po konflikte bude pravdepodobne prebiehať postupne.
(1 EUR = 1,177 USD)
