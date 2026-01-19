Ceny ropy sa v pondelok ráno mierne oslabili

Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Iránske represie totiž potlačili občianske nepokoje v krajine, čím sa znížila pravdepodobnosť útoku USA na Irán, ktorý je významným blízkovýchodným producentom ropy.

Singapur 19. januára (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno mierne klesli po tom, ako sa posilnili počas predchádzajúceho obchodovacieho dňa. Iránske represie totiž potlačili občianske nepokoje v krajine, čím sa znížila pravdepodobnosť útoku USA na Irán, ktorý je významným blízkovýchodným producentom ropy. Takýto útok by mohol narušiť dodávky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.18 h SEČ 63,79 USD (54,91 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 34 centov (0,56 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 59,26 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje oslabenie o 18 centov (0,3 %).

(1 EUR = 1,1617 USD)
