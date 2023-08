Ceny ropy sa v pondelok ráno mierne posilnili

Singapur 28. júla (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno mierne vzrástli po tom, ako druhýkrát po sebe vykázali celotýždňovú stratu. Na trhu pretrvávajú obavy z poklesu dopytu vzhľadom na pokračujúci slabý rast čínskej ekonomiky a možnosť ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 6.20 h SELČ 84,53 USD (78,21 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 5 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 79,94 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 11 centov.



Zisky čínskych priemyselných podnikov sa v júli v medziročnom porovnaní znížili o 6,7 %, pričom klesli siedmy mesiac v rade a za celý prvý polrok sa prepadli o takmer 17 %. Údaje, ktoré zverejnil v nedeľu (27. 8.) čínsky štatistický úrad, priniesli ďalší signál, že zotavovanie druhej najväčšej svetovej ekonomiky po pandémii stráca na sile.



Dopyt obmedzoval aj silnejší americký dolár, ktorý si pripísal významné zisky po tom, ako šéf Federálneho rezervného systému (Fed) Jerome Powell vyhlásil, že v boji proti inflácii bude ešte potrebné ďalej zvyšovať úrokové sadzby.



(1 EUR = 1,0808 USD)