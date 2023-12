Singapur 18. decembra (TASR) - Ceny ropy sa v pondelok ráno posilnili. Trh ovplyvnili najmä správy o ďalšom obmedzení exportu komodity z Ruska a stupňujúcich sa útokoch na nákladné lode v oblasti Červeného mora. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.19 h SEČ 77,08 USD (70,35 eura) za barel (1 barel = 159 litorv). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 53 centov (0,69 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom zaznamenala 71,99 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast o 56 centov (0,78 %).



Rusko v nedeľu (17. 12.) oznámilo, že vývoz ropy už tento mesiac zníži o ďalších najmenej 50.000 barelov denne. Počas víkendu sa zároveň vystupňovali raketové útoky povstalcov z Jemenu na nákladné lode v Červenom mori. V reakcii na to sa popredné logistické spoločnosti ako A.P. Moller-Maersk rozhodli zastaviť dodávky ropy cez Suezský prieplav.