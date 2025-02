Singapur 17. februára (TASR) - Ceny ropy sa v pondelok ráno takmer nezmenili a vzrástli len mierne, keďže investori sledujú vývoj mierových rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Americký prezident Donald Trump a predstavitelia jeho administratívy oznámili, že začali s Ruskom rokovať o potenciálnej mierovej dohode, ktorá by mohla zmierniť sankcie, ktoré narúšajú dodávky ruskej ropy. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Aj riziko globálnej obchodnej vojny obmedzuje ceny komodity. Trump minulý týždeň nariadil príslušným úradom, aby preskúmali recipročné clá voči krajinám, ktoré zaviedli clá na americký tovar, a pripravili odporúčania do 1. apríla.



Okrem toho, americké energetické firmy minulý týždeň pridali vrtné plošiny na ťažbu ropy a zemného plynu, už tretí týždeň po sebe.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa v pondelok o 6.31 h SEČ predával po 70,83 USD (67,60 eura). To bolo o 9 centov alebo 0,13 % viac ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla o 20 centov alebo 0,27 % na 74,94 USD za barel.



(1 EUR = 1,0478 USD)