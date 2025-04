New York 14. apríla (TASR) - Ceny ropy sa v pondelok ráno takmer nezmenili a klesli len veľmi mierne po tom, ako americký prezident Donald Trump zmiernil napätie v obchode, keď udelil výnimky na clá na smartfóny, počítače a inú elektroniku primárne dovážanú z Číny. Situáciu na trhu však stále ovplyvňuje aj vyhlásenie USA, že by mohli zastaviť vývoz iránskej ropy. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v máji sa v pondelok o 6.40 h SELČ predával po 61,42 USD (54,13 eura). To bolo o 8 centov alebo 0,13 % menej ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena júnového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 12 centov alebo 0,19 % na 64,64 USD za barel.



(1 EUR = 1,1346 USD)