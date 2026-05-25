Ceny ropy sa v pondelok ráno výrazne oslabili
Vzrástli totiž nádeje, že USA a Irán sa približujú k mierovej dohode, hoci zostávajú v spore v kľúčových otázkach, ako je napríklad blokáda Hormuzského prielivu.
Autor TASR
Singapur 25. mája (TASR) - Ceny ropy sa v pondelok ráno znížili na dvojtýždňové minimum. Vzrástli totiž nádeje, že USA a Irán sa približujú k mierovej dohode, hoci zostávajú v spore v kľúčových otázkach, ako je napríklad blokáda Hormuzského prielivu. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.15 h SELČ 97,62 USD (84,19 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol pokles o 5,92 USD (5,72 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 90,77 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zlacnenie o 5,83 USD (6,04 %).
Navrhovaná dohoda by podľa správ mohla viesť k ukončeniu nepriateľských akcií, uvoľneniu niektorých zmrazených iránskych aktív a ďalším rozhovorom o kontrole jadrového programu Teheránu. Americký prezident Donald Trump však povedal, že Washington bude pokračovať vo svojej blokáde Hormuzského prielivu, kým sa nedosiahne formálna dohoda. Blokáda Hormuzského prielivu oboma znepriatelenými stranami vážne narušila globálne trhy s energiami. Jeho znovuotvorenie by mohlo zatlačiť ceny ropy podstatne nadol, keďže ide o vodnú trasu, po ktorej prechádza zhruba pätina globálneho obchodu s ropou a skvapalneným zemným plynom (LNG).
(1 EUR = 1,1595 USD)
