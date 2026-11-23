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Ceny ropy sa v pondelok ráno výraznejšie nezmenili
Investori naďalej zohľadňovali rizikovú prirážku vyplývajúcu z pretrvávajúcich útokov na lodnú dopravu a ropnú infraštruktúru v oblasti Blízkeho východu.
Autor TASR
Singapur 23. novembra (TASR) - Ceny ropy sa v pondelok ráno výraznejšie nezmenili. Investori naďalej zohľadňovali rizikovú prirážku vyplývajúcu z pretrvávajúcich útokov na lodnú dopravu a ropnú infraštruktúru v oblasti Blízkeho východu, a to aj napriek diplomatickému úsiliu o ukončenie vojny medzi USA a Iránom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropy Brent s dodávkou v januári do 7.07 h SEČ oproti predchádzajúcej uzávierke klesla o sedem centov, čiže o 0,08 %, na 92,50 USD (84,17 eura) za barel (159 litrov). Cena decembrových dodávok americkej ľahkej ropy WTI sa znížila o tri centy, čiže o 0,04 %, na 83,38 USD za barel.
Jemenskí povstalci húsíovia, ktorí sú napojení na Irán, v nedeľu (22. 11.) oznámili, že zaútočili na saudskoarabskú ropnú rafinériu, zatiaľ čo agentúra Spojeného kráľovstva pre námorné obchodné operácie (UKMTO) informovala o viacerých útokoch na tankery v blízkosti Hormuzského prielivu počas víkendu. Iránske revolučné gardy medzitým oznámili, že v sobotu zaútočili na pozície amerických ozbrojených síl v Bahrajne. Podľa gárd išlo o reakciu na opakované porušovanie iránskeho vzdušného priestoru americkými dronmi.
(1 EUR = 1,099 USD)
Cena severomorskej ropy Brent s dodávkou v januári do 7.07 h SEČ oproti predchádzajúcej uzávierke klesla o sedem centov, čiže o 0,08 %, na 92,50 USD (84,17 eura) za barel (159 litrov). Cena decembrových dodávok americkej ľahkej ropy WTI sa znížila o tri centy, čiže o 0,04 %, na 83,38 USD za barel.
Jemenskí povstalci húsíovia, ktorí sú napojení na Irán, v nedeľu (22. 11.) oznámili, že zaútočili na saudskoarabskú ropnú rafinériu, zatiaľ čo agentúra Spojeného kráľovstva pre námorné obchodné operácie (UKMTO) informovala o viacerých útokoch na tankery v blízkosti Hormuzského prielivu počas víkendu. Iránske revolučné gardy medzitým oznámili, že v sobotu zaútočili na pozície amerických ozbrojených síl v Bahrajne. Podľa gárd išlo o reakciu na opakované porušovanie iránskeho vzdušného priestoru americkými dronmi.
(1 EUR = 1,099 USD)