Singapur 18. novembra (TASR) - Ceny ropy sa v pondelok ráno výraznejšie nezmenili. Na trhu pretrvávali obavy z oslabenia dopytu v Číne, ktorá je druhým najväčším spotrebiteľom ropy na svete. Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) zároveň varovala, že globálny dopyt po rope bude v roku 2025 zaostávať za ponukou o viac ako 1 milión barelov (1 barel = 159 litrov) denne. A to aj v prípade, že obmedzenie ťažby najväčších svetových producentov z aliancie OPEC+ zostane v platnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.30 h SEČ 71,12 USD (67,20 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 8 centov (0,11 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 66,99 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o tri centy (0,04 %).



Minulý týždeň oba kontrakty klesli o viac ako 3 % najmä pod vplyvom obáv o rast čínskej ekonomiky. Čínske ropné rafinérie v októbri spracovali o 4,6 % menej ropy ako pred rokom, a to z dôvodu zatvárania závodov a zníženej miery využitia kapacít v menších rafinériách. Čínsky štatistický úrad zároveň informoval, že rast priemyselnej produkcie v krajine sa minulý mesiac spomalil a problémy v sektore nehnuteľností vykazujú len málo známok zmiernenia.



1 EUR = 1,0583 USD