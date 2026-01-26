< sekcia Ekonomika
Ceny ropy sa v pondelok ráno výraznejšie nezmenili
Vývoj na trhu ovplyvnil najmä stupňujúci sa tlak Spojených štátov na Irán, ktorý patrí medzi najväčších producentov v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).
Autor TASR
Singapur 26. januára (TASR) - Ceny ropy sa v pondelok ráno výraznejšie nezmenili po tom, ako minulý týždeň uzavreli na najvyšších úrovniach od polovice januára. Vývoj na trhu ovplyvnil najmä stupňujúci sa tlak Spojených štátov na Irán, ktorý patrí medzi najväčších producentov v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
(1 EUR = 1,1742 USD)
