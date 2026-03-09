< sekcia Ekonomika
Ceny ropy sa v pondelok ráno vyšplhali nad sto dolárov za barel
Singapur 9. marca (TASR) - Ceny ropy v pondelok vzrástli až o zhruba 30 %, neskôr ale ustúpili a „čierne zlato“ sa obchodovalo o viac ako 13 % vyššie. Dôvodom bolo zníženie ťažby hlavných blízkovýchodných producentov pre narušenie prepravy cez Hormuzský prieliv pre vojnu na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.05 h SEČ 106,31 USD (91,96 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 13,62 USD (14,69 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 102,74 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zdraženie o 11,84 USD (13,03 %).
Úvodný prudký rast cien ropy bol najvýraznejší od apríla 2020 a cena ropy sa dostala najvyššie od júna 2022 po tom, ako sa počas uplynulého týždňa posilnila o 35,6 %.
V Iraku klesla produkcia na jeho troch hlavných ropných poliach na juhu krajiny o 70 % na 1,3 milióna barelov denne zo 4,3 milióna barelov denne pred konfliktom na Blízkom východe, uviedli zdroje z odvetvia. Kuvajt, ktorý je piatym najväčším producentom ropy v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), tiež začal uplynulú sobotu znižovať ťažbu. Tieto opatrenia nasledovali po minulotýždňovom znížení produkcie skvapalneného zemného plynu (LNG) v Katare. Analytici očakávajú zníženie produkcie ropy aj v Spojených arabských emirátoch a Saudskej Arábii.
(1 EUR = 1,1561 USD)
