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Ceny ropy sa v pondelok ráno zvýšili pre útoky na Blízkom východe
Smerom nahor ich najprv posunuli obnovené útoky Izraela na Libanon. Zdražovanie ropy sa však zrýchlilo po tom, ako sa v Iráne ozvali výbuchy.
Autor TASR
Singapur 8. júna (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli. Smerom nahor ich najprv posunuli obnovené útoky Izraela na Libanon. Zdražovanie ropy sa však zrýchlilo po tom, ako sa v Iráne ozvali výbuchy. Miestne médiá uviedli, že explózie bolo počuť v Teheráne, Tabríze a Isfaháne. To zničilo nádeje na skorý koniec konfliktu na Blízkom východe a na nerušenú prepravu ropy cez Hormuzský prieliv. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.12 h SELČ 97,35 USD (83,63 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 4,26 USD (4,58 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 94,57 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 4,03 USD (4,45 %).
Hormuzský prieliv, cez ktorý prechádza približne pätina svetového obchodu s ropou, je v podstate blokovaný už od marca. Ropné štáty združené vo formáte OPEC+ sa v nedeľu (7. 6.) dohodli, že od júla zvýšia ťažobné kvóty o 188.000 barelov denne, čo sa však považuje len za symbolický krok, ktorý nebude mať na ceny vplyv.
(1 EUR = 1,164 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.12 h SELČ 97,35 USD (83,63 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 4,26 USD (4,58 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 94,57 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 4,03 USD (4,45 %).
Hormuzský prieliv, cez ktorý prechádza približne pätina svetového obchodu s ropou, je v podstate blokovaný už od marca. Ropné štáty združené vo formáte OPEC+ sa v nedeľu (7. 6.) dohodli, že od júla zvýšia ťažobné kvóty o 188.000 barelov denne, čo sa však považuje len za symbolický krok, ktorý nebude mať na ceny vplyv.
(1 EUR = 1,164 USD)