Ceny ropy sa v pondelok takmer nezmenili

Singapur 3. júna (TASR) - Ceny ropy sa v pondelok ráno takmer nezmenili. Vývoj ovplyvnil najmä krok skupiny OPEC+, ktorá sa počas víkendu rozhodla pokračovať v reštriktívnej produkčnej politike. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.27 h SELČ 81,04 USD (74,68 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o sedem centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 76,95 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje pokles o štyri centy.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a spojenci na čele s Ruskom združení vo formáte OPEC+ pristúpili od konca roka 2022 k sérii hlbokých obmedzení ťažby. V súčasnosti ju znižujú celkovo o 5,86 milióna barelov denne (bpd), čo predstavuje približne 5,7 % globálneho dopytu. Obmedzenia zahŕňajú 3,66 milióna bpd zo strany všetkých členov OPEC+, ktoré mali trvať do konca roka 2024 a 2,2 milióna bpd, ktoré plánovali uplatňovať viacerí členovia na dobrovoľnej báze do konca júna.



V nedeľu (2. 6.) sa skupina dohodla na predĺžení škrtov o 3,66 milióna bpd o jeden rok do konca roka 2025. Zároveň sa predĺžia aj dobrovoľné obmedzenia o 2,2 milióna bpd, a to o tri mesiace do konca septembra 2024. S postupným ukončením reštriktívnej politiky sa počíta od októbra 2024 do septembra 2025.



(1 EUR = 1,0852 USD)