New York 2. decembra (TASR) - Ceny ropy sa v pondelok večer ustálili. Optimizmus v súvislosti so silnou aktivitou tovární v Číne totiž do značnej miery vykompenzovali obavy, že americká centrálna banka Fed na svojom decembrovom zasadnutí nezníži úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Medzitým sa prímerie medzi Izraelom a Libanonom, ktoré vstúpilo do platnosti minulý týždeň v stredu (27. 11.), javí ako čoraz krehkejšie. Libanonské úrady uviedli, že najmenej dvaja ľudia zahynuli v pondelok pri izraelských útokoch na južný Libanon.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v pondelok o 17.55 h SEČ predával po 67,99 USD (64,71 eura). To bolo o 1 cent alebo 0,01 % menej, ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 8 centov alebo 0,11 % na 71,76 USD za barel.



(1 EUR = 1,0507 USD)