New York 27. marca (TASR) - Ceny ropy sa v pondelok zvýšili o viac ako 3 %. Prispeli k tomu obavy o dodávky potom, čo ruský prezident Vladimir Putin cez víkend vyhlásil, že rozmiestni taktické jadrové zbrane v susednom Bielorusku. To ešte zvýšilo napätie medzi Západom a Moskvou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v máji sa v pondelok o 18.38 h SELČ predával po 71,27 USD (66,16 eura). To bolo o 2,46 USD alebo 3,55 % viac ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 2,32 USD alebo 3,09 % na 77,31 USD za barel.



(1 EUR = 1,0773 USD)