Ceny ropy sa v stredu opäť znížili
Autor TASR
Singapur 6. mája (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno opäť klesli. Ich znižovanie tak pokračovalo druhý deň v rade. Pomohli tomu očakávania, že dodávky z kľúčového regiónu Blízkeho východu by sa mohli obnoviť po tom, ako americký prezident Donald Trump naznačil možné dosiahnutie mierovej dohody o ukončení vojny v Iráne. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.14 h SELČ 108,36 USD (92,73 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol pokles o 1,51 USD (1,37 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 100,63 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zlacnenie o 1,64 USD (1,6 %). Predošlý deň ropa Brent uzavrela nižšie o 4 % a americká ľahká ropa WTI si odpísala 3,9 %.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio oznámil, že „operácia Epic Fury (ohromujúca zúrivosť) je ukončená“, a poznamenal, že jej ciele boli splnené. Prezident Trump uviedol, že USA dočasne pozastavia svoje úsilie o pomoc uviaznutým plavidlám pri opustení Hormuzského prielivu. Podľa šéfa Bieleho domu to Spojeným štátom poskytne čas na posúdenie, či by sa dala dosiahnuť potenciálna dohoda s Iránom o ukončení konfliktu.
(1 EUR = 1,1686 USD)
