Ceny ropy sa v stredu ráno mierne posilnili

Singapur 30. októbra (TASR) - Ceny ropy sa v stredu ráno po poklese z predchádzajúcich dvoch dní mierne posilnili. Trhy zvažovali možnosť prímeria medzi Izraelom a hnutím Hizballáh, čo by prispelo k upokojeniu situácie v regióne bohatom na ropu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.32 h SEČ 71,68 USD (66,53 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 56 centov (0,79 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 67,81 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje nárast o 60 centov (0,89 %).



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa údajne v najbližšom čase stretne s členmi vlády, predstaviteľmi armády a spravodajských služieb na rozhovoroch o diplomatickom riešení vojny v Libanone. Dohoda, ktorá by ukončila boje medzi Izraelom a proiránskym Hizballáhom, by sa mohla dosiahnuť v priebehu niekoľkých týždňov, uviedli americkí a izraelskí predstavitelia podľa spravodajského servera Axios. Dopyt čiastočne podporila aj správa o vývoji zásob ropy a pohonných látok v USA. Zásoby ropy v týždni končiacom sa 25. októbra podľa údajov Amerického ropného inštitútu (API) klesli o 573.000 barelov, zatiaľ čo analytici oslovení v prieskume agentúry Reuters predpovedali nárast o 2,2 milióna barelov.



(1 EUR = 1,0774 USD)