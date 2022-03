Singapur 23. marca (TASR) - Ceny ropy sa v stredu ráno mierne zvýšili po utorkovom (22. 3.) poklese spôsobenom nejednotnosťou Európskej únie (EÚ) v otázke embarga na ruskú ropu. Naďalej ich podporujú obavy týkajúce sa slabej ponuky na globálnom trhu, keď ruský export zasiahli západné sankcie.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s májovým kontraktom sa v stredu o 7.33 h SEČ predával po 109,46 USD (99,29 eura). To bolo o 19 centov alebo 0,17 % viac ako v pondelok na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt v utorok klesol o 70 centov alebo o 0,6 % a uzavrel na 109,27 USD za barel.



Májový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v stredu o 8.34 h SEČ predával s plusom 17 centov alebo 0,15 % po 115,65 USD za barel.



Trh čaká na nové sankcie proti Moskve pre jej inváziu na Ukrajinu. Dôvodom utorkového oslabenia čierneho zlata boli správy, že EÚ sa zrejme nedohodne na zákaze dovozu ruskej ropy. Americký prezident Joe Biden by však mal vo štvrtok (24. 3.) po stretnutí s európskymi lídrami v Bruseli a mimoriadnom zasadnutí NATO ohlásiť nové sankcie.



"Očakávame, že volatilita bude pokračovať po zvyšok týždňa, a predovšetkým v čase okolo štvrtkového samitu NATO," uviedla zakladateľka poradenskej firmy Vanda Insights Vandana Hariová. Dodala, že ak sa EÚ vzdá myšlienky embarga na ruskú ropu, mohlo by prísť k istému uvoľneniu na trhu. "Avšak obavy týkajúce sa dodávok zostanú zvýšené, kým nepokročia rusko-ukrajinské mierové rokovania."



Nová správa American Petroleum Institute (API) ukázala, že ropné rezervy v USA v minulom týždni (do 18. marca) klesli o 4,3 milióna barelov, pričom analytici počítali s nárastom o 100.000 barelov. Oficiálne údaje amerického ministerstva energetiky budú zverejnené v stredu popoludní.



(1 EUR = 1,1024 USD)