Ceny ropy sa v stredu ráno posilnili

Singapur 11. októbra (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno vzrástli. Investori sa zaoberajú možnosťou prerušenia dodávok v dôsledku nepokojov na Blízkom východe. Pretrvávajú obavy, že konflikt medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas by sa mohol rozšíriť z pásma Gazy do krajín, ktoré patria medzi najväčších svetových producentov ropy. Dopyt podporil aj slabší americký dolár, čo ropu zlacnilo pre držiteľov iných mien. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa v stredu o 7.22 h SELČ predával po 86,25 USD (81,51 eura). To bolo o 28 centov alebo 0,33 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 34 centov alebo 0,39 % na 87,99 USD za barel.



(1 EUR = 1,0582 USD)