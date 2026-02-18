< sekcia Ekonomika
Ceny ropy sa v stredu ráno stabilizovali
Tengiz plánuje obnoviť plnú kapacitu do 23. februára, uviedli zdroje agentúry Reuters.
Autor TASR
Singapur 18. februára (TASR) - Ceny ropy sa v stredu ráno stabilizovali po poklese o približne 2 % v predchádzajúcom dni. Investori vyhodnocujú signály pokroku v rokovaniach medzi USA a Iránom, zostávajú ale opatrní, pokiaľ ide o vyhliadky na definitívnu dohodu, ktorá by mohla zmierniť obavy o dodávky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.10 h SEČ 67,53 USD (57,10 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 11 centov (0,16 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 62,42 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zdraženie o 9 centov (0,14 %).
Irán a USA sa v utorok (17. 2.) dohodli na „hlavných princípoch“ v rokovaniach zameraných na vyriešenie dlhodobého sporu o jadrový program Teheránu, to ale neznamená, že dohoda je na spadnutie, vyhlásil iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. Na ceny ropy vplývali medializované informácie, podľa ktorých produkcia ropného poľa Tengiz v Kazachstane, jedného z najväčších na svete, po januárovom pozastavení opäť rastie. Tengiz plánuje obnoviť plnú kapacitu do 23. februára, uviedli zdroje agentúry Reuters.
(1 EUR = 1,1826 USD)
