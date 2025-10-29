Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 29. október 2025Meniny má Klára
< sekcia Ekonomika

Ceny ropy sa v stredu ráno takmer nemenia

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Investori zvažujú na jednej strane vplyv amerických sankcií proti dvom najväčším ruským ropným spoločnostiam na globálnu ponuku a na strane druhej plány aliancie OPEC+ na zvýšenie produkcie.

Autor TASR
Singapur 29. októbra (TASR) - Ceny ropy sa v stredu ráno takmer nemenia a vzrástli len veľmi mierne po poklese o približne 2 % v predchádzajúcom dni. Investori zvažujú na jednej strane vplyv amerických sankcií proti dvom najväčším ruským ropným spoločnostiam na globálnu ponuku a na strane druhej plány aliancie OPEC+ na zvýšenie produkcie. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.

Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v stredu o 6.23 h SEČ predával po 60,2 USD (51,76 eura). To bolo o 5 centov alebo 0,08 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.

Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 4 centy alebo 0,06 % na 64,44 USD za barel.

(1 EUR = 1,163 USD)
.

Neprehliadnite

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne

Týždenník: Raz za sto rokov

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 83 rokov zomrel známy hudobník

Takáč: Vláda stojí na strane poctivých farmárov a ľudí, ktorí živia SR