Ceny ropy sa v stredu ráno takmer nemenia
Investori zvažujú na jednej strane vplyv amerických sankcií proti dvom najväčším ruským ropným spoločnostiam na globálnu ponuku a na strane druhej plány aliancie OPEC+ na zvýšenie produkcie.
Autor TASR
Singapur 29. októbra (TASR) - Ceny ropy sa v stredu ráno takmer nemenia a vzrástli len veľmi mierne po poklese o približne 2 % v predchádzajúcom dni. Investori zvažujú na jednej strane vplyv amerických sankcií proti dvom najväčším ruským ropným spoločnostiam na globálnu ponuku a na strane druhej plány aliancie OPEC+ na zvýšenie produkcie. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v stredu o 6.23 h SEČ predával po 60,2 USD (51,76 eura). To bolo o 5 centov alebo 0,08 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.
Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 4 centy alebo 0,06 % na 64,44 USD za barel.
(1 EUR = 1,163 USD)
