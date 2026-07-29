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Ceny ropy sa v stredu ráno výrazne zvýšili
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.04 h SELČ 87,23 USD (76,74 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 29. júla (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno vzrástli po spoločných útokoch Spojených štátov a Saudskej Arábie na pozície proiránskych síl na východe Iraku a po zachytení iránskych balistických rakiet smerujúcich na americké sily na Blízkom východ.
Saudská Arábia uviedla, že „zachytila drony vyslané irackými skupinami, ktoré podporuje Irán, a ktoré smerovali na saudskoarabskú energetickú infraštruktúru“. Americká armáda zároveň oznámila, že zachytila balistické strely vypálené Iránom smerom k americkým silám na Blízkom východe, čo Washington označil za „pokus o prekvapivý útok“ zo strany Teheránu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.04 h SELČ 87,23 USD (76,74 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 3,14 USD (3,73 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 81,95 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to bol rast o 2,69 USD, čiže o 3,39 %.
K zdraženiu ropy prispelo aj to, že podľa zdrojov z trhu, ktoré sa odvolali na údaje Amerického ropného inštitútu (API), zásoby ropy v USA v týždni končiacom 24. júla klesli o približne 3,3 milióna barelov. Okrem toho zdroje agentúry Reuters uviedli, že ropný kartel OPEC+ pravdepodobne od októbra pozastaví zvyšovanie produkcie ropy na tri mesiace.
(1 EUR = 1,1367 USD)
Saudská Arábia uviedla, že „zachytila drony vyslané irackými skupinami, ktoré podporuje Irán, a ktoré smerovali na saudskoarabskú energetickú infraštruktúru“. Americká armáda zároveň oznámila, že zachytila balistické strely vypálené Iránom smerom k americkým silám na Blízkom východe, čo Washington označil za „pokus o prekvapivý útok“ zo strany Teheránu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.04 h SELČ 87,23 USD (76,74 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 3,14 USD (3,73 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 81,95 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to bol rast o 2,69 USD, čiže o 3,39 %.
K zdraženiu ropy prispelo aj to, že podľa zdrojov z trhu, ktoré sa odvolali na údaje Amerického ropného inštitútu (API), zásoby ropy v USA v týždni končiacom 24. júla klesli o približne 3,3 milióna barelov. Okrem toho zdroje agentúry Reuters uviedli, že ropný kartel OPEC+ pravdepodobne od októbra pozastaví zvyšovanie produkcie ropy na tri mesiace.
(1 EUR = 1,1367 USD)