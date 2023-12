Ceny ropy sa v stredu ráno výraznejšie nezmenili

Peking 6. decembra (TASR) - Ceny ropy sa v stredu ráno po stratách z predchádzajúcich štyroch dní výraznejšie nezmenili. Trhy vyhodnocujú účinnosť obmedzenia dodávok v rámci zoskupenia OPEC+, k čomu sa pridali obavy z oslabenia dopytu v Číne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v stredu o 7.26 h SEČ predával po 72,30 USD (66,84 eura). To bolo o 2 centy alebo 0,03 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 9 centov alebo 0,12 % na 77,29 USD za barel.



Predchádzajúci deň uzavreli oba kontrakty s najväčšou stratou od 6. júla.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a spojenci na čele s Ruskom združení v aliancii OPEC+ sa koncom minulého týždňa dohodli na dobrovoľnom znížení ťažby približne o 2,2 milióna barelov denne (bpd) v prvom štvrťroku 2024. Dohoda zahŕňa predĺženie už existujúcich škrtov v Saudskej Arábii a Rusku v celkovom objeme 1,3 milióna bpd. Určitú podporu trhu poskytli vyjadrenia predstaviteľov oboch krajín, podľa ktorých by obmedzenia produkcie v rámci celého zoskupenia mohli v prípade potreby pokračovať aj po prvom kvartáli budúceho roka.



V utorok (5. 12.) agentúra Moody's znížila výhľad čínskeho ratingu A1 zo stabilného na negatívny, pričom upozornila na riziká súvisiace so slabším hospodárskym rastom v strednodobom horizonte a na pretrvávajúce problémy v realitnom sektore. To vyvolalo obavy o dopyt po palivách v krajine, ktorá je druhým najväčším svetovým spotrebiteľom ropy.



(1 EUR = 1,0817 USD)