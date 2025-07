Singapur 2. júla (TASR) - Ceny ropy sa v stredu ráno výraznejšie nezmenili. Vývoj ovplyvnili najmä údaje Amerického ropného inštitútu (API), podľa ktorých sa zásoby ropy v USA v minulom týždni zvýšili o 680.000 barelov (1 barel = 159 litrov). Správa prekvapila trhy, keďže zásoby komodity v najväčšej svetovej ekonomike v čase silného letného dopytu zvyčajne klesajú. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.28 h SELČ 67,14 USD (56,85 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o tri centy (0,04 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 65,47 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o dva centy (0,03 %).



Oficiálne údaje o zásobách ropy v USA zverejní federálny Úrad pre energetické informácie (EIA) v stredu okolo 16.30 SELČ. Čiastočnú podporu cenám ropy poskytol americký dolár, ktorý voči košu šiestich svetových mien klesol na najnižšiu úroveň za tri a pol roka. Slabší dolár zvyčajne podporuje dopyt po rope, keďže ju zlacňuje pre držiteľov iných mien.



(1 EUR = 1,181 USD)