Ceny ropy sa v stredu ráno výraznejšie nezmenili
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa v stredu o 7.20 h SELČ predával po 63,21 USD (54,46 eura).
Autor TASR
Singapur 13. augusta (TASR) - Ceny ropy sa v stredu ráno výraznejšie nezmenili. V centre pozornosti trhov zostáva blížiace sa stretnutie prezidenta USA Donalda Trumpa so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom, na ktorom budú hovoriť o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa v stredu o 7.20 h SELČ predával po 63,21 USD (54,46 eura). To bolo o štyri centy alebo 0,06 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 8 centov alebo 0,12 % na 66,20 USD za barel.
Trump a Putin majú rokovať v piatok (15. 8.) v americkom štáte Aljaška. Biely dom v utorok (12. 8.) tlmil očakávania rýchlej dohody o ukončení konfliktu, ktorý od februára 2022 otriasa svetovými trhmi s ropou. Schôdzka by však mohla priniesť aspoň čiastočné zmiernenie sankcií zameraných na ruský ropný sektor, uviedli analytici banky ING.
(1 EUR = 1,1606 USD)
