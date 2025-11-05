Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 5. november 2025Meniny má Imrich
< sekcia Ekonomika

Ceny ropy sa v stredu ráno výraznejšie nezmenili

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v stredu o 7.11 h SEČ predával po 60,64 USD (52,77 eura).

Autor TASR
Peking 5. novembra (TASR) - Ceny ropy sa v stredu ráno výraznejšie nezmenili v reakcii na silný americký dolár a obavy z nadbytkov komodity na trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v stredu o 7.11 h SEČ predával po 60,64 USD (52,77 eura). To bolo o 8 centov alebo 0,12 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 11 centov alebo 0,14 % na 64,55 USD za barel.

Dolárový index, ktorý meria jeho hodnotu voči košu svetových mien vrátane eura, britskej libry a japonského jenu, zotrval v blízkosti trojmesačného maxima. Silnejší dolár zvyčajne zdražuje ropu pre držiteľov iných mien. Trhy naďalej vyhodnocujú rozhodnutie zoskupenia OPEC+, ktoré oznámilo, že v prvom štvrťroku budúceho roka pozastaví zvyšovanie ťažby. Dodatočný tlak na ceny priniesla správa Amerického ropného inštitútu (API), podľa ktorej zásoby ropy v USA v v týždni končiacom 31. októbra vzrástli.

(1 EUR = 1,1491 USD)
.

Neprehliadnite

Žilinka:Rezort postupoval pri záchrankovom tendri v rozpore so zákonmi

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry