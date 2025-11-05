< sekcia Ekonomika
Ceny ropy sa v stredu ráno výraznejšie nezmenili
Autor TASR
Peking 5. novembra (TASR) - Ceny ropy sa v stredu ráno výraznejšie nezmenili v reakcii na silný americký dolár a obavy z nadbytkov komodity na trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v stredu o 7.11 h SEČ predával po 60,64 USD (52,77 eura). To bolo o 8 centov alebo 0,12 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 11 centov alebo 0,14 % na 64,55 USD za barel.
Dolárový index, ktorý meria jeho hodnotu voči košu svetových mien vrátane eura, britskej libry a japonského jenu, zotrval v blízkosti trojmesačného maxima. Silnejší dolár zvyčajne zdražuje ropu pre držiteľov iných mien. Trhy naďalej vyhodnocujú rozhodnutie zoskupenia OPEC+, ktoré oznámilo, že v prvom štvrťroku budúceho roka pozastaví zvyšovanie ťažby. Dodatočný tlak na ceny priniesla správa Amerického ropného inštitútu (API), podľa ktorej zásoby ropy v USA v v týždni končiacom 31. októbra vzrástli.
(1 EUR = 1,1491 USD)
