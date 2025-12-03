< sekcia Ekonomika
Ceny ropy sa v stredu ráno výraznejšie nezmenili
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v stredu o 7.24 h SEČ predával po 58,72 USD (50,56 eura).
Autor TASR
Singapur 3. decembra (TASR) - Ceny ropy sa v stredu ráno výraznejšie nezmenili po tom, čo Spojené štáty a Rusko nedosiahli pokrok v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. Na trhu naďalej pretrvávajú obavy z nadmernej ponuky, ktoré sa prehĺbili po správe o náraste zásob ropy v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v stredu o 7.24 h SEČ predával po 58,72 USD (50,56 eura). To bolo o deväť centov alebo 0,15 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o sedem centov alebo 0,13 % na 62,52 USD za barel.
Moskva a Washington po päťhodinovom stretnutí medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a tímom amerických vyjednávačov nedosiahli kompromis v otázke možnej mierovej dohody pre Ukrajinu, oznámila ruská vláda. Dohoda by mohla viesť k uvoľneniu sankcií voči ruským ropným spoločnostiam a zvýšeniu dodávok na svetové trhy.
Americký ropný inštitút (API) v utorok (2. 12.) informoval, že zásoby ropy v USA minulý týždeň vzrástli o 2,48 milióna barelov a zásoby benzínu o 3,14 milióna barelov. Investori sa teraz zameriavajú na správu federálneho Úradu pre energetické informácie (EIA), ktorý zverejní oficiálne údaje o zásobách ropy neskôr v stredu.
(1 EUR = 1,1614 USD)
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v stredu o 7.24 h SEČ predával po 58,72 USD (50,56 eura). To bolo o deväť centov alebo 0,15 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o sedem centov alebo 0,13 % na 62,52 USD za barel.
Moskva a Washington po päťhodinovom stretnutí medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a tímom amerických vyjednávačov nedosiahli kompromis v otázke možnej mierovej dohody pre Ukrajinu, oznámila ruská vláda. Dohoda by mohla viesť k uvoľneniu sankcií voči ruským ropným spoločnostiam a zvýšeniu dodávok na svetové trhy.
Americký ropný inštitút (API) v utorok (2. 12.) informoval, že zásoby ropy v USA minulý týždeň vzrástli o 2,48 milióna barelov a zásoby benzínu o 3,14 milióna barelov. Investori sa teraz zameriavajú na správu federálneho Úradu pre energetické informácie (EIA), ktorý zverejní oficiálne údaje o zásobách ropy neskôr v stredu.
(1 EUR = 1,1614 USD)