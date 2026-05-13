Ceny ropy sa v stredu ráno znížili
Investori čakajú na vývoj v súvislosti s krehkým prímerím na Blízkom východe pred stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho čínskym partnerom Si Ťin-pchingom.
Autor TASR
Singapur 13. mája (TASR) - Ceny ropy sa v stredu ráno oslabili. Ukončilo sa tak trojdňové obdobie ich rastu, keďže investori čakajú na vývoj v súvislosti s krehkým prímerím na Blízkom východe pred stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho čínskym partnerom Si Ťin-pchingom. V utorok však ropa zdražela o viac ako 3 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.16 h SELČ 106,41 USD (90,65 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol pokles o 1,36 USD (1,26 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 100,84 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zlacnenie o 1,34 USD (1,31 %).
„Trh naďalej veľmi reaguje na každú aktualizáciu z regiónu, čo znamená, že prudké výkyvy pravdepodobne pretrvajú. Akákoľvek ďalšia eskalácia alebo priama hrozba pre toky dodávok by mohla rýchlo oživiť silný rast ropy Brent aj WTI,“ povedala analytička spoločnosti Phillip Nova Priyanka Sachdeva. Vojna v Iráne si už začína vyberať svoju daň na americkej ekonomike, keďže ekonómovia očakávajú v nasledujúcich mesiacoch sekundárne účinky vyšších cien ropy. „Dĺžka trvania prerušenia a rozsah straty dodávok znamená, že ceny ropy pravdepodobne zostanú po zvyšok roka nad 80 USD za barel,“ uviedla poradenská spoločnosť Eurasia Group.
(1 EUR = 1,1738 USD)
