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Ceny ropy sa v stredu ráno zvýšili
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.15 h SELČ 73,23 USD (64,27 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 1. júla (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno vzrástli pre obavy, že prerušenie rokovaní medzi Iránom a USA o konečnej dohode o ukončení vojny by mohlo predĺžiť vojnu a narušenia dodávok z kľúčového produkčného regiónu Blízkeho východu. „Obnovovanie prepravy cez Hormuzský prieliv pokračuje, ale je sporadická, nepredvídateľná a nie je úplne transparentná. Ak sa nedosiahne nová dohoda medzi Washingtonom a Teheránom, trh môže vyčkávať na trvalý mier,“ uviedla zakladateľka analytickej firmy Vanda Insights Vandana Hari. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.15 h SELČ 73,23 USD (64,27 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 28 centov (0,38 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 69,77 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 27 centov, čiže o 0,39 %.
V druhom štvrťroku však cena ropy Brent medzikvartálne klesla približne o 45 USD za barel. Išlo jej najvýraznejšie medzikvartálne zníženie od finančnej krízy z roku 2008.
(1 EUR = 1,1394 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.15 h SELČ 73,23 USD (64,27 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 28 centov (0,38 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 69,77 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 27 centov, čiže o 0,39 %.
V druhom štvrťroku však cena ropy Brent medzikvartálne klesla približne o 45 USD za barel. Išlo jej najvýraznejšie medzikvartálne zníženie od finančnej krízy z roku 2008.
(1 EUR = 1,1394 USD)