Ceny ropy sa znížili, ovplyvnil to aj pokles zásob v USA

New York 13. januára (TASR) - Ceny ropy sa v stredu večer znížili. Situáciu na trhoch ovplyvnil na jednej strane väčší ako očakávaný pokles zásob ropy v USA, ale zároveň na strane druhej neustály globálny nárast počtu infikovaných novým koronavírusom vyvoláva obavy o dopyt po palivách.



Podľa amerického úradu pre energetické informácie (EIA) sa zásoby ropy v USA v týždni do 8. januára znížili o 3,2 milióna barelov na 482,2 milióna barelov. Tento výsledok prekonal očakávania analytikov, ktorí predpovedali ich pokles o 2,3 milióna barelov.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou vo februári sa v stredu o 18.18 h SEČ predával po 52,77 USD (43,37 eura). To bolo o 44 centov alebo 0,83 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena marcového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 44 centov alebo 0,95 % na 56,04 USD za barel.



(1 EUR = 1,2166 USD)