Ceny ropy sa v stredu výraznejšie nezmenili

Singapur 12. júla (TASR) - Ceny ropy sa v stredu po silnom raste z predchádzajúceho dňa výraznejšie nezmenili. K stabilizácii prispela prognóza Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA), ktorá v utorok (11. 7.) uviedla, že trh s ropou by mal zostať napätý aj v druhej polovici roka 2023, pričom odkázala na silný dopyt zo strany Číny a rozvíjajúcich sa krajín. To v kombinácii s nedávno oznámeným znížením ponuky, okrem iných aj zo strany najväčších vývozcov Saudskej Arábie a Ruska, prevážilo nad obavami z problémov v širšej globálnej ekonomike. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 6.37 h SELČ 79,43 USD (72,22 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 3 centy (0,04 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 74,83 USD/barel, v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou sa nezmenila.



Pozornosť investorov sa zameriava na stredajšie údaje o inflácii v USA, ktoré by mohli naznačiť ďalšie smerovanie menovej politiky. Na trhu prevládajú očakávania, že Federálny rezervný systém (Fed) s pravdepodobnosťou viac ako 90 % zvýši úrokové sadzby o 25 bázických bodov ešte tento mesiac. Vyššie sadzby môžu viesť k spomaleniu hospodárskeho rastu a tým aj zníženiu dopytu po rope.