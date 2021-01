Singapur 27. januára (TASR) - Ceny ropy sa v stredu zvýšili po tom, ako predbežné údaje ukázali, že zásoby ropy v USA minulý týždeň nečakane klesli. A zároveň Čína, ktorá je druhým najväčším svetovým spotrebiteľom ropy, nahlásila najmenší denný nárast nových prípadov ochorenia COVID-19. To posilnilo nádeje na zvýšenie dopytu po komodite.



Podľa odhadu Amerického ropného inštitútu (API) sa zásoby ropy v Spojených štátoch, ktoré sú jej najväčším spotrebiteľom ropy na svete, v týždni do 22. januára znížili o 5,3 milióna barelov. Analytici pritom odhadovali, že stúpnu o 430.000 barelov.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa v stredu o 7.30 h SEČ predával po 52,97 USD (43,62 eura). To bolo o 36 centov alebo 0,68 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena marcového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 37 centov alebo o 0,66 % na 56,28 USD za barel.



(1 EUR = 1,2143 USD)