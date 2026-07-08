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Ceny ropy sa v stredu zvýšili
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.18 h SELČ 76,37 USD (66,80 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 8. júla (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno vzrástli po tom, ako americká armáda podnikla letecké útoky proti Iránu a obnovila sankcie na predaj iránskej ropy. To vyvolalo obavy, že sa ich krehké prímerie rozpadá a dodávky z Blízkeho východu by mohli byť opäť narušené. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.18 h SELČ 76,37 USD (66,80 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 2,21 USD (2,98 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 72,57 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to bol rast o 2,13 USD, čiže o 3,02 %.
Americké nálety boli reakciou na útoky na tri obchodné plavidlá, ktoré prechádzali Hormuzským prielivom, uviedlo v utorok (7. 7.) velenie americkej armády. Irán zodpovednosť za útoky na lode neprevzal, ale Katar z nich obvinil Teherán vrátane útoku na katarský tanker na skvapalnený zemný plyn, ktorý podľa správ zasiahol dron. Pri pobreží Ománu bol poškodený aj tanker na ropu plaviaci sa pod vlajkou Saudskej Arábie. Príčina útoku nebola bezprostredne jasná.
Ak napätie bude pretrvávať a doprava cez Hormuzský prieliv zostane pod 50 % predvojnovej úrovne, výsledné obmedzenia dodávok by mohli podporiť vyššie ceny ropy, povedal Saul Kavonic zo spoločnosti MST Marquee.
(1 EUR = 1,1433 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.18 h SELČ 76,37 USD (66,80 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 2,21 USD (2,98 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 72,57 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to bol rast o 2,13 USD, čiže o 3,02 %.
Americké nálety boli reakciou na útoky na tri obchodné plavidlá, ktoré prechádzali Hormuzským prielivom, uviedlo v utorok (7. 7.) velenie americkej armády. Irán zodpovednosť za útoky na lode neprevzal, ale Katar z nich obvinil Teherán vrátane útoku na katarský tanker na skvapalnený zemný plyn, ktorý podľa správ zasiahol dron. Pri pobreží Ománu bol poškodený aj tanker na ropu plaviaci sa pod vlajkou Saudskej Arábie. Príčina útoku nebola bezprostredne jasná.
Ak napätie bude pretrvávať a doprava cez Hormuzský prieliv zostane pod 50 % predvojnovej úrovne, výsledné obmedzenia dodávok by mohli podporiť vyššie ceny ropy, povedal Saul Kavonic zo spoločnosti MST Marquee.
(1 EUR = 1,1433 USD)