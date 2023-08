Ceny ropy sa v utorok mierne posilnili

Singapur 29. augusta (TASR) - Ceny ropy sa v utorok dopoludnia mierne posilnili. Dopyt naďalej negatívne ovplyvňovali správy o spomaľovaní čínskej ekonomiky, ktorá je druhým najväčším importérom komodity na svete. K stabilizácii trhu prispeli kľúčoví producenti ropy Saudská Arábia a Rusko, ktorí oznámili, že v dobrovoľnom obmedzení ťažby a exportu budú pokračovať aj v septembri. Ceny podporilo aj mierne oslabenie amerického dolára, čo zlacnilo nákup ropy pre držiteľov iných mien. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 11.21 h SELČ 78,46 USD (78,12 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 38 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 80,41 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 31 centov.



(1 EUR = 1,0808 USD)