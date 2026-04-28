< sekcia Ekonomika
Ceny ropy sa v utorok opäť zvýšili
Autor TASR
Singapur 28. apríla (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno opäť vzrástli. Zdá sa totiž, že úsilie o ukončenie vojny medzi USA a Iránom sa zastavilo, pričom kľúčová vodná cesta cez Hormuzský prieliv je stále v podstate uzavretá. To bráni dodávkam energií z kľúčového producentského regiónu Blízkeho východu na globálny trh. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.01 h SELČ 109,54 USD (93,23 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 1,31 USD (1,21 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 97,57 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 1,20 USD (1,25 %).
Prezident USA Donald Trump nie je spokojný s najnovším iránskym návrhom zameraným na ukončenie vojny, povedal v pondelok (27. 4.) americký predstaviteľ. Iránske zdroje uviedli, že Teherán sa vo svojom návrhu vyhýba riešeniu jeho jadrového programu, kým sa neukončia nepriateľské akcie a nevyriešia sa spory o lodnú dopravu v Perzskom zálive.
Trumpova nespokojnosť s iránskou ponukou spôsobuje, že konflikt je v patovej situácii. Irán blokuje prepravu cez Hormuzský prieliv, ktorým sa zvyčajne prepravuje približne 20 % svetovej spotreby ropy a plynu, a USA pokračujú v blokáde iránskych prístavov.
(1 EUR = 1,1749 USD)
