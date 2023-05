Ceny ropy sa v utorok oslabili

Singapur 9. mája (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno vymazali časť ziskov z predchádzajúceho dňa. Pozornosť trhov sa zameriava na aprílovú štatistiku o vývoji spotrebiteľských cien, ktorú zverejní v stredu (10. 5.) federálne ministerstvo práce. Údaje budú kľúčové pri rozhodovaní americkej centrálnej banky (FED) o ďalšom smerovaní menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 6.58 h SELČ 76,30 USD (69,13 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 71 centov (0,92 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 72,50 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje pokles o 66 centov (0,90 %).



Investori zvažujú aj dosahy obmedzenia dodávok komodity po tom, ako sa niekoľko členov aliancie OPEC+ dohodlo na redukciách ťažby ropy, ktoré vstúpia do platnosti tento mesiac.



O ďalších obmedzeniach produkcie by mohli členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele s Ruskom rozhodnúť na zasadnutí, ktoré zvolali do Viedne na začiatok júna.



(1 EUR = 1,1037 USD)