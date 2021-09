Singapur 7. septembra (TASR) - Ceny ropy sa v utorok ráno mierne posilnili po poklese v predchádzajúcich dňoch.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s októbrovým kontraktom sa v utorok o 7.51 h SELČ predával po 69,37 USD (58,47 eura). To bolo o 8 centov alebo 0,12 % viac ako v piatok (3. 9.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. V pondelok boli trhy v USA pre sviatok zatvorené. Novembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v utorok o 7.51 h SELČ predával so ziskom 51 centov alebo 0,71 % po 72,73 USD za barel.



Ceny ropy sa po prudkom oživení, ktoré trvalo od začiatku roka 2021, dostali od polovice roka pod tlak. Hlavným faktorom je vývoj pandémie. Aktuálne sa investori obávajú šírenia delta variantu nového koronavírusu, ktoré by mohlo zabrzdiť zotavovanie ekonomík, a tým aj dopytu po rope.



(1 EUR = 1,1864 USD)