Ceny ropy sa v utorok ráno mierne posilnili

Singapur 18. júla (TASR) - Ceny ropy sa v utorok ráno mierne zvýšili. Trh čaká na správu o zásobách ropy a ropných produktov v USA, ktorú zverejní neskôr počas dňa Federálny úrad pre energetiku (EIA). Analytici očakávajú, že zásoby ropy v týždni do 14. júla klesli približne o 2,3 milióna barelov (1 barel = 159 litrov), čo by mohlo signalizovať rastúci dopyt v najväčšej ekonomike sveta. Ceny vyrovnali časť strát z predchádzajúceho dňa, keď ich stlačila nadol správa o slabšom než očakávanom raste čínskej ekonomiky v druhom štvrťroku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste sa v utorok o 6.28 h SELČ predával po 74,40 USD (66,25 eura). To bolo o 25 centov alebo 0,34 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 20 centov alebo 0,25 % na 78,70 USD za barel.



(1 EUR = 1,123 USD)