Ceny ropy sa v utorok ráno posilnili

Singapur 2. januára (TASR) - Ceny ropy si v utorok ráno pripísali viac ako 1,5 % v dôsledku obáv z prerušenia dodávok v oblasti Blízkeho východu. V prvý deň obchodovania po novom roku k rastu prispeli aj očakávania ďalších ekonomických stimulov v Číne, ktorá je najväčším svetovým spotrebiteľom komodity. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.25 h SEČ 78,56 USD (71,10 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,52 USD (1,97 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 72,92 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast o 1,27 USD alebo 1,77 %.



Za celý minulý rok si ceny ropy odpísali zhruba 10 %. To znamená prvý celoročný pokles od roku 2020, v ktorom vývoj na ropnom trhu ovplyvnila pandémia nového koronavírusu a s ňou súvisiace obmedzenia.



(1 EUR = 1,105 USD)