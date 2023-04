Ceny ropy sa v utorok ráno stabilizovali

Singapur 25. apríla (TASR) - Ceny ropy boli v utorok ráno stabilné. Investori sa pripravujú na silnú dovolenkovú sezónu v Číne, čo by mohlo zvýšiť dopyt po pohonných látkach. Perspektíva ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb by na druhej strane mohla viesť k spomaleniu hospodárskeho rastu.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa v utorok o 7.12 h SELČ predával po 78,81 USD (71,63 eura). To bolo 0,06 % menej ako v závere pondelkového (24. 4.) obchodovania.



Cena júnového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 0,05 % na 82,77 USD za barel.



Rezervácie zahraničných pobytov v Číne pred nadchádzajúcim prvomájovým sviatkom signalizujú pokračujúce oživovanie turizmu v ázijských krajinách. Čísla však stále zostávajú hlboko pod úrovňami z obdobia pred pandémiou koronavírusu. Očakávané spomalenie americkej ekonomiky zase viedlo k oslabeniu dolára, čo tiež podporilo dopyt po rope, keďže komodita sa stala lacnejšou pre držiteľov iných mien.



Pozornosť investorov sa zameriava na ďalšie kroky popredných svetových centrálnych bánk, ktoré by v boji proti vysokej inflácii mohli opäť zvyšovať úrokové sadzby. Sprísnenie menových politík by následne viedlo k spomaleniu hospodárskeho rastu a obmedzeniu dopytu po rope.



Očakáva sa, že sadzby na svojich zasadnutiach v prvom májovom týždni zvýšia Federálny rezervný systém (Fed) v USA, britská Bank of England aj Európska centrálna banka.



(1 EUR = 1,1002 USD)