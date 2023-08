Singapur 8. augusta (TASR) - Ceny ropy sa v utorok ráno takmer nezmenili a vzrástli len veľmi mierne. Situáciu na trhoch ovplyvnili údaje z Číny o prudkom poklese dovozu ropy v júli, ktoré vyvolali obavy o dopyt. Ale tie vykompenzovali obavy o dodávky v súvislosti so znížením produkcie v Saudskej Arábii a Rusku. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Dovoz ropy do Číny, ktorá je jej najväčším svetovým dovozcom a druhým najväčším spotrebiteľom, v júli oproti júnu klesol o 18,8 % na 43,69 milióna ton alebo 10,29 milióna barelov denne. Ukázali to v utorok údaje colnej správy. V medziročnom porovnaní sa dovoz ropy zvýšil o 17 %, ale dôvodom bol nízky porovnávací základ pre vlaňajšie blokády v Číne spojené s ochorením COVID-19.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa v utorok o 7.35 h SELČ predával po 82,O4 USD (74,69 eura). To bolo o 10 centov alebo 0,12 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla o 6 centov alebo 0,07 % na 85,40 USD za barel.



(1 EUR = 1,0984 USD)